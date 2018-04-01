Як вибрати доброго лікаря. 10 підказок

Кожен мріє, щоб його лікар був знаючим, співчутливим, чесним, уважним, відповідальним. Як знайти такого? Ось 10 підказок. Визнаємо відразу: звичайно, щоб вийти на висококласного в усіх відношеннях фахівця, потрібна частка везіння. Можливо, це буде не другий і навіть не п`ятий лікар. Наберіться терпіння – воно вам знадобиться. Але ознаки, за якими можна визначити хорошого лікаря незалежно від його спеціалізації, дійсно є. І навіть якщо вам не відразу пощастить знайти фахівця екстра-класу, принаймні, за допомогою наших 10 підказок ви завжди зможете розпізнати непрофесіонала і шарлатана.

1. Хороший лікар вислуховує вас, не поглядаючи на годинник і не перебиваючи нескінченними ”коротше”. Він вникає в нюанси не тільки вашої недуги, але і способу життя, характеру роботи, сімейної обстановки і спадковості – адже все це позначається на тому, як ви себе почуваєте.

2. Не відкидає зневажливо думку лікарів, у яких ви лікувалися раніше. Обов`язково враховує результати раніше зроблених аналізів і досліджень. Від лікаря, який не поважає своїх колег і образливо про них відгукується, краще відразу бігти.

3. Не рекомендує відразу модні засоби. Не нав`язує БАДів, що діють обов`язково “на клітинному рівні з 100%-вим зціляючим ефектом". Не прописує ліки, які потрібно купити обов`язково у визначеному місці і у певного продавця. Не посилає на модні наддорогі курорти і не заявляє, що лікує все – від онкології до алкоголізму. У будь-якому випадку хороший фахівець при щонайменшому вашому проханні або сумнівах підтвердить свою кваліфікацію свідоцтвами про достатні знання і підготовку.

4. Дає про себе розгорнені відомості, за вашим бажанням повідомляючи, який інститут і факультет закінчив, де спеціалізувався, підвищував кваліфікацію, про що написано в його статтях і дисертації. Якщо у пацієнта серйозна хвороба і можливі екстрені ситуації, лікар дає пацієнтові свій контактний телефон, за яким можна порадитися при форс-мажорі.

5. Не називає себе "вузьким" фахівцем. Дуже багато захворювань є прикордонними, вони насилу втискуються в прокрустове ложе однієї лікарської спеціальності і вимагають від лікаря широкого клінічного кругозору. У країнах з високорозвинутою наукою і соціальною сферою (наприклад, у Німеччині, Швейцарії, скандинавських країнах) відповідальні лікарі вчаться все життя. Зазвичай вони мають широкий профіль, але особливо глибоко спеціалізуються в 3–4 конкретних сферах. Наприклад, це може бути одночасно гастроентеролог, ендокринолог і фізіотерапевт або кардіолог, невропатолог, клінічний психолог.

6. Роз`яснює, чому робить ті або інші призначення, як, коли і навіщо слід приймати пігулки, проводити процедури. Причому робить це просто, мовою, зрозумілою вам. Ніколи не відмовляється відповісти на будь-які питання за схемою лікування.

7. Не страждає лікувальним і діагностичним “техніцизмом”. Для добре навченого, логічно мислячого лікаря хорошої клінічної школи навіть довершена апаратура – тільки інструмент, джерело отримання допоміжної інформації про хворобу. Він не призначить лікування сліпо, грунтуючись тільки на результатах УЗД або томограми, але проаналізує, порівняє їх з результатами інших обстежень. При цьому він добре розбирається в медичних приладах, знає багато лікувально-діагностичних методів і прийомів, успішно їх використовує.

8. Не ображається і не обурюється, якщо дізнається, що ви переперевіряете його діагноз і призначення у інших фахівців. Навпаки, бачивши ваші сумніви і коливання, сам може порекомендувати провести очний або заочний консиліум за участю незалежних фахівців з різних установ.

9. Не цинік. Для нього пацієнт – не джерело "піастрів", а людина , яка страждаює. Хороший лікар не займається завуальованим здирництвом, не залякує: мовляв, якщо не почати негайно дорогого “авторського” лікування, хвороба призведе до важких ускладнень. Він не зловживає гаслами, що “лікує не хворобу, а хворого”: хворобу теж треба лікувати і симптоми усувати.

10. Педантичний і делікатний у фінансових питаннях, користується послугами офіційного касира-адміністратора, уникає “чорного налу”. Не вимагає нічого, окрім пунктуально обумовлених сум.

Успіхів у пошуках!

Євгеній Шапошников, доктор медичних наук

www.zdr.ru