В Одесі суд не знайшов складу правопорушення в діях ректора медуніверситету Запорожана

За даними прокуратури, ректор не вніс до декларації за 2016 рік нежитлове приміщення в центрі Одеси, яке в 2017 році продав за 280 тис. грн.

Приморський районний суд Одеси не знайшов складу правопорушення в діях ректора Одеського національного медичного університету Валерія Запорожана, якого було відсторонено на час слідства від виконання обов'язків у зв'язку з проведенням стосовно нього розслідування, пов'язаного з корупцією.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідного висновку дійшов суддя Сергій Кічмаренко, який оголосив сьогодні своє рішення.

Відзначається, що Запорожан підозрювався в наданні свідомо неправдивих даних у декларації - ст. 172-6 КУпАП.

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Зокрема, за словами представника прокуратури, ректор у грудні 2017 року продав за 280 тис. грн нежитлове приміщення площею 49,8 кв. м на вулиці Катерининській (центр міста). При цьому в декларації Запорожана за 2016 рік цей об'єкт не значиться.

Захист наполягав на тому, що приміщення до декларації не внесено помилково, оскільки Запорожан оплачував комунальні рахунки за нього разом із квартирою.

Після оголошення рішення присутні в залі активісти почали скандувати: «Ганьба!».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство охорони здоров'я України з 23 квітня відсторонило від виконання службових обов'язків ректора Одеського національного медичного університету Валерія Запорожана у зв'язку з проведенням стосовно нього розслідування, пов'язаного з корупцією.

Довідка УНІАН. Доктор медичних наук, академік Запорожан, 1947 року народження. Очолює Одеський національний медичний університет з 1994 року. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений винахідник України, повний кавалер ордена «За заслуги» трьох ступенів.