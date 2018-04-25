При вступі дитини до дитсадка достатньо довідки від педіатра чи сімейного лікаря - МОЗ

Для дітей до 6 років, які йдуть у дитячий садок, не потрібна довідка № 086-1/о чи будь-якої іншої форми.

При вступі до дитсадка не потрібно надавати медичну довідку особливої форми - достатньо довідки від педіатра чи сімейного лікаря, що дитина здорова.

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Як поінформували УНІАН у МОЗ, для дітей до 6 років, які йдуть у дитячий садок, не потрібна довідка № 086-1/о чи будь-якої іншої форми.

Для відвідування закладу дошкільної освіти батькам достатньо надати довідку з засвідченням факту, що дитина здорова. Таку довідку випише педіатр або сімейний лікар закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина.

У довідці лікар має зазначити: прізвище, ім’я, по батькові дитини; дату народження; місце проживання; факт того, що дитина здорова і може відвідувати заклад дошкільної освіти.

У разі необхідності лікар може також зазначити в довідці застереження щодо фізичних навантажень та інші рекомендації медичного характеру. Якщо дитина має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків або іншого законного представника дитини, у цій довідці може бути зроблено відповідний запис. Відповідно, медичні працівники закладів дошкільної освіти володітимуть необхідною інформацією про стан здоров'я дитини.