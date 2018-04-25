У запорізькій лікарні від невідомої інфекції померло немовля (відео)

За фактом смерті дитини відкрито кримінальні провадження, проте слідчі кажуть, справу можуть розслідувати, лише після отримання усіх необхідних висновків.

У Запоріжжі померла 9-місячна дитина, котру доправили до інфекційної лікарні з високою температурою.

Діагноз немовляті так і не поставили, але одразу призначили антибіотики, які вливали навіть після стрімкого погіршення самопочуття, йдеться в сюжеті ТСН.

На відео й світлинах із домашнього архіву – життєрадісний і усміхнений малюк. З його появою життя Наталі та Дмитра змінилось докорінно, Левко ріс цілком здоровим, за дев’ять місяців у медичній картці не було проставлено жодного діагнозу. "Дитина ніколи до цього не хворіла. Взагалі ніколи!", - кажуть батьки.

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Однак напередодні Великодня у хлопчика піднялася температура, на другий день увечері батьки викликали швидку – медики запідозрили ангіну і доправили хлопчика до інфекційної лікарні. Там призначили антибіотик, але легше дитині не стало. "Температура не спадає. Я пішла до медсестри, кажу: тримається температура 39,5. Що мені робити? Хочете – дайте йому жарознижуюче, поставте свічку. Я зробила все, що визначив йому лікар, я нічого більше зробити не можу. Хочете – обтирайте його спиртом. Що хочете – те й робіть", - розповіла про діалог мама дитини Наталія Свіщо.

Не змогли встановити діагноз і на ранок: пневмонія та ангіна не підтвердились, підозра на менінгіт також виявилась хибною, але призначене з самого початку лікування продовжили. Після чергової крапельниці дитина втратила будь-які сили і не могла навіть тримати голову. Левка перевели до реанімації, де через кілька годин він помер. Лікарі відмовились видати батькам медичну документацію, і, за словами рідних, хотіли самі провести розтин – без рішення суду. Батько Дмитро Котусенко переконаний, що метою було приховати свою помилку. "Якщо вже скоїли – майте мужність визнати. Нема цього", - каже він.

Як стало відомо, малюку вливали агресивний антибіотик "Цефтріаксон". Окрему серію цього препарату тимчасово заборонили місяць тому після смерті маленької дівчинки у Кривому Розі. Запорізькі лікарі від пояснень журналістам відмовляються. Головний лікар обласної інфекційної лікарні Володимир Шинкаренко на запитання журналістів відповідає просто: "До побачення!".

За попередніми даними, діагноз Левка так і не встановили. У посмертній довідці вказано, що немовля померло від важкого токсичного ураження, набряку головного мозку та невстановленої інфекції. "Ми хочемо бачити конкретно лист призначення, які препарати вводилися, дозування, як вводилися – щоби зрозуміти ситуацію", - розповіла заступник керівника обласного департаменту охорони здоров’я Марина Воловик. "Призначено судово-медичну експертизу, вилучено медичну документацію, тривають усі необхідні слідчі дії, допитуються особи, які мають надати свідчення", - запевнив керівник місцевої прокуратури №2 Роман Мазурик.

За фактом смерті дитини відкрито кримінальні провадження, проте слідчі кажуть, справу можуть розслідувати, лише після отримання усіх необхідних висновків. Як показує практика, такі експертизи можуть тривати роками. Але батьки Левка налаштовані зробити все, аби домогтися правди про смерть сина.