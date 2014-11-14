Лазоришинець відвідав евакуйований з окупованої території Луганський медичний університет

Як повідомили УНІАН у МОЗ, Рубіжанська районна рада прийняла рішення про виділення частини приміщень місцевого хіміко-біологічного ліцею для тимчасового розташування Луганського медичного вишу, аби забезпечити повноцінний навчально-лікувальний процес цього навчального закладу. Тут університет отримав й нову юридичну адресу. Це дозволить поступово відновити освітню діяльність вишу, зберегти його ім’я та славну історію, дасть можливість викладачам, студентам та лікарям-інтернам продовжити навчання, отримати українські освітні документи та вчасно отримувати заробітну плату та стипендії. Також частина навчальної бази буде розміщена у санаторії «Озерний», що у Кремінній.

Василь Лазоришинець під час візиту ознайомився із переміщеною учбовою базою університету, і в Кремінній, і в Рубіжному, а саме із підготовчою роботою щодо відновлення навчального процесу, підготовкою лікарів-інтернів та поспілкувався із викладацьким складом та студентами.

«МОЗ України, враховуючи складну суспільно-політичну ситуацію на Донбасі та продовження тут збройного конфлікту, що фактично унеможливлює проведення освітньої роботи, прийняло рішення перемістити учбову базу Луганського медичного університету до Рубіжного та до інших закладів охорони здоров’я Луганщини, що підвладні Україні. Це рішення не просте, але воно продиктовано вимогами реальної ситуації задля безпеки викладачів і студентів, задля налагодження повноцінного навчального процесу. Адже нині Луганщина, а в майбутньому – оновлений Донбас, потребують нових висококваліфікованих медичних кадрів,- зазначив Василь Лазоришинець. – Мені приємно усвідомлювати той факт, що 1 тис. 250 із майже 2 тис. студентів університету забажали навчатися саме на території України».