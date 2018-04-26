МОЗу заборонили проводити конкурс на посаду ректора медуніверситету ім.Богомольця: Амосова продовжує працювати

Рішенням суду передбачено поновлення на роботі зі стягненням заробітку за час вимушеного прогулу.

Печерський районний суд Києва заборонив Міністерству охорони здоров’я України проводити конкурс на посаду ректора Національного медичного університету ім. ім. Богомольця.

Про це йдеться в ухвалі суду від 23 квітня, скан-копія якої розміщена на сайті вишу.

Ухвалою суду задоволено позов Катерини Амосової та визнано її звільнення з посади ректора НМУ незаконним.

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Рішенням суду скасовано наказ про звільнення Амосової, а також передбачено поновлення на роботі зі стягненням заробітку за час вимушеного прогулу.

Також ухвалою суду МОЗ заборонено оголошувати конкурс на заміщення посади ректора НМУ ім. Богомольця.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого МОЗ відсторонило Амосову від посади ректора вишу у зв’язку з тим, що вона не змогла забезпечити складення іспиту "Крок" студентами, які навчаються на стоматологів.

У зв'язку із зривом 20 лютого в НМУ ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 1. Стоматологія" для більш як 200 студентів 3-го курсу стоматологічного факультету, МОЗ України створило комісію для перевірки всіх обставин справи.

26 лютого студенти та трудовий колектив вишу оголосили безстроковий страйк. В університеті звинувачували МОЗ у втручанні в самоврядування вишу і незаконному відстороненні ректора. 28 лютого Амосова закликала припинити страйк та відновити навчальний процес. Невдовзі по тому з’явилося відеозвернення його учасників, де було оголошено про припинення страйку. Вони заявили, що "їх почули".

На початку березня Окружний адмінсуд Києва поновив Амосову на посаді ректора медуніверситету, пізніше МОЗ подав апеляцію на цю ухвалу.

30 березня комісія МОЗ визнала роботу Амосової у 2017 році незадовільною і рекомендувала розірвати з нею контракт. 16 квітня Амосова була звільнена з посади.

23 квітня МОЗ оголосило конкурс на заміщення посади ректора Національного медичного університету ім. Богомольця, вибори ректора НМУ заплановані на 19 вересня.