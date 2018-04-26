Зарплата українських лікарів залежатиме від віку пацієнтів (відео)
10:43, 26 квітня 2018Країна
32
Медичне обслуговування малюків до 5 років оцінили дорожче.
Чиновники пояснюють, що діти та старі люди потребують більшої уваги та часу лікаря / newsru.co.il
Зарплата українських лікарів залежатиме від віку пацієнтів та їхньої кількості.
Базовий тариф становить 370 гривень за людину на рік, повідомляєТСН.
Читайте такожКак будут выбирать новых руководителей учреждений здравоохранения: комментарий Минздрава
Така оплата за лікування пацієнтів від 18 до 39 років. Якщо на прийом записалася людина 65 років та старша, заплатять вже 740 гривень. Обслуговування малюків до 5-ти років оцінено дорожче - 1480 гривень на рік.
Чиновники пояснюють, що саме діти та старі люди потребують більшої уваги та часу лікаря, тому й така різниця в оплаті.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter