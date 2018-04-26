Зарплата українських лікарів залежатиме від віку пацієнтів (відео)

Медичне обслуговування малюків до 5 років оцінили дорожче.

Зарплата українських лікарів залежатиме від віку пацієнтів та їхньої кількості.

Базовий тариф становить 370 гривень за людину на рік, повідомляєТСН.

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Така оплата за лікування пацієнтів від 18 до 39 років. Якщо на прийом записалася людина 65 років та старша, заплатять вже 740 гривень. Обслуговування малюків до 5-ти років оцінено дорожче - 1480 гривень на рік.

Чиновники пояснюють, що саме діти та старі люди потребують більшої уваги та часу лікаря, тому й така різниця в оплаті.