Зарплата українських лікарів залежатиме від віку пацієнтів (відео)

10:43, 26 квітня 2018
Країна
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newsru.co.il

Базовий тариф становить 370 гривень за людину на рік, повідомляєТСН.

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Така оплата за лікування пацієнтів від 18 до 39 років. Якщо на прийом записалася людина 65 років та старша, заплатять вже 740 гривень. Обслуговування малюків до 5-ти років оцінено дорожче - 1480 гривень на рік.

Чиновники пояснюють, що саме діти та старі люди потребують більшої уваги та часу лікаря, тому й така різниця в оплаті. 

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Теги: #зарплата медиків#реформа медицини