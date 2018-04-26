На ЗНО-2018 будуть тести з шрифтом Брайля для учасників з проблемами зору

Близько 500 учасників ЗНО попросили створити їм особливі умови за медичними показниками.

Близько 500 учасників ЗНО-2018 попросили створити їм особливі умови на пунктах тестування за медичними показниками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій.

Він повідомив, що вже сформовано мережу пунктів тестування. Всього, за словами Карандія, ЗНО-2018 під час основної сесії буде проведено у 3803 пунктах тестування, які рівномірно будуть розташовані по всій території України.

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«Маю сказати про те, що для учасників ЗНО у цих пунктах тестування будуть створені особливі спеціальні умови за медичними висновками, які надавались під час реєстрації. Всього 495 осіб звернулись до українського та регіональних центрів з відповідними проханнями, з відповідними медичними висновками. Такі умови їм будуть створені. Це і аудиторія на першому поверсі, щоб недалеко пересуватись по поверхах, особливості меблів, які використовуються, медичний контроль, супровід, наприклад, сурдоперекладачів тощо», - повідомив він.

Карандій також зауважив, що цього року на участь у тестуванні зареєструвалось 10 осіб з вадами зору для яких вже розроблені тести, виконані шрифтом Брайля.

«Новизною цього року є те, що нами буде адаптовано тести, які будуть виконані шрифтом Брайля для осіб, які незрячі. Зареєструвались на таке тестування 10 осіб. Категорія невелика, але з точки зору соціального значення – це є досить вагомий поступ», - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, основна сесія ЗНО триватиме з 22 травня по 13 червня. Для участі в основній сесії зареєструвались 335 тис. 843 особи.