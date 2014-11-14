На посаду міністра МОЗ Яценюк пропонує Лазоришинця

Сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, який має чимало шансів залишитися на цій посаді після формування нового уряду у зв'язку з обранням нової Верховної Ради, розказав, кого він хотів би залишити у міністерських кріслах

Зокрема, Яценюк пропонує в новому Кабміні так розподілити крісла: - віце-прем'єр-міністр з регіональної політики - Володимир Гройсман (нині на цій посаді); - віце-прем'єр-міністр із гуманітарних питань - Ігор Жданів ("Батьківщина"); - віце-прем'єр-міністр із аграрних питань - Іван Мірошніченко ("Самопоміч"); - міністр юстиції - Павло Петренко (нині на цій посаді); - міністр внутрішніх справ Арсен Аваков (нині на цій посаді); - міністр соціальної політики – Павло Розенко (пройшов у Раду від "Блоку Петра Порошенка"); - міністр охорони здоров'я - Василь Лазоришинець (нинішній в.о. міністра охорони здоров'я); - міністр культури - Євген Нищук (нині на цій посаді); - міністерство енергетики та вугільної промислововсті - Андрій Коболєв (нині -керівник НАК "Нафтогаз України"); - міністр освіти і науки - Сергій Квіт (нині на цій посаді); - міністр економіки - Дмитро Шимків (нині - заступник глави Адміністрації президента); - міністр аграрної політики та продовольства - Леонід Козаченко (займав пост віце-прем'єр-міністра з аграрних питань в уряді Анатолія Кінаха); - міністр фінансів - Віталій Лісовенко (нині - заступник міністра фінансів); - міністр молоді та спорту - Денис Сілантьєв (відомий плавець, пройшов у Раду від радикальної партії Олега Ляшка); - міністр екології та природних ресурсів - Ганна Гопко (№1 у списку "Самопомочі"); - керівник Держтелерадіо - Юрій Стець.

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