На посаду міністра МОЗ Яценюк пропонує Лазоришинця
Сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, який має чимало шансів залишитися на цій посаді після формування нового уряду у зв'язку з обранням нової Верховної Ради, розказав, кого він хотів би залишити у міністерських кріслах
Зокрема, Яценюк пропонує в новому Кабміні так розподілити крісла:
- віце-прем'єр-міністр з регіональної політики - Володимир Гройсман (нині на цій посаді);
- віце-прем'єр-міністр із гуманітарних питань - Ігор Жданів ("Батьківщина");
- віце-прем'єр-міністр із аграрних питань - Іван Мірошніченко ("Самопоміч");
- міністр юстиції - Павло Петренко (нині на цій посаді);
- міністр внутрішніх справ Арсен Аваков (нині на цій посаді);
- міністр соціальної політики – Павло Розенко (пройшов у Раду від "Блоку Петра Порошенка");
- міністр охорони здоров'я - Василь Лазоришинець (нинішній в.о. міністра охорони здоров'я);
- міністр культури - Євген Нищук (нині на цій посаді);
- міністерство енергетики та вугільної промислововсті - Андрій Коболєв (нині -керівник НАК "Нафтогаз України");
- міністр освіти і науки - Сергій Квіт (нині на цій посаді);
- міністр економіки - Дмитро Шимків (нині - заступник глави Адміністрації президента);
- міністр аграрної політики та продовольства - Леонід Козаченко (займав пост віце-прем'єр-міністра з аграрних питань в уряді Анатолія Кінаха);
- міністр фінансів - Віталій Лісовенко (нині - заступник міністра фінансів);
- міністр молоді та спорту - Денис Сілантьєв (відомий плавець, пройшов у Раду від радикальної партії Олега Ляшка);
- міністр екології та природних ресурсів - Ганна Гопко (№1 у списку "Самопомочі");
- керівник Держтелерадіо - Юрій Стець.