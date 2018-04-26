Смерть через аспірин: в Україні заборонено ліки полтавського фармвиробника

Держлікслужба перевірить склади на заборонену серію препарату і в разі виявлення вилучить з обігу.

Через смерть пацієнта в Україні заборонено ліки полтавського фармвиробника.

Тимчасову заборону на серію препарат "Ацетилсаліцилова кислота" (аспірин) виробництва української фармацевтичної компанії "Лубнифарм" ввела Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Згідно з повідомленням прес-служби, тимчасова заборона на ліки (серія 150717, "Ацетилсаліцилова кислота", таблетки по 500 мг у блістерах №10) введена через повідомлення про смерть пацієнта після застосування цієї серії препарату.

Читайте такожВ Україні знову набирає обертів епідемія кору: за тиждень захворіли понад тисячу людей

Держлікслужба зобов'язала перевірити всі суб'єкти господарювання на наявність забороненої серії цього препарату, і в разі виявлення вилучити з обігу усі зразки та помістити під карантин до наступного розпорядження відомства.