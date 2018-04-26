Смерть через аспірин: в Україні заборонено ліки полтавського фармвиробника
Через смерть пацієнта в Україні заборонено ліки полтавського фармвиробника.
Тимчасову заборону на серію препарат "Ацетилсаліцилова кислота" (аспірин) виробництва української фармацевтичної компанії "Лубнифарм" ввела Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Згідно з повідомленням прес-служби, тимчасова заборона на ліки (серія 150717, "Ацетилсаліцилова кислота", таблетки по 500 мг у блістерах №10) введена через повідомлення про смерть пацієнта після застосування цієї серії препарату.
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Держлікслужба зобов'язала перевірити всі суб'єкти господарювання на наявність забороненої серії цього препарату, і в разі виявлення вилучити з обігу усі зразки та помістити під карантин до наступного розпорядження відомства.