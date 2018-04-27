Прокуратура відкрила провадження щодо підроблення ухвали суду у справі Амосової - МОЗ

У МОЗ заявили, що суд не поновлював Амосову на посаді ректора і не забороняв проводити перевірку медуніверситету.

Прокуратура міста Києва розпочала досудове розслідування щодо можливого підроблення ухвали Окружного адміністративного суду м. Києва про забезпечення позову Катерини Амосової до Міністерства охорони здоров’я України.

Як розповідають у МОЗ, "у низці ЗМІ з’явилась неправдива інформація про повторне поновлення Катерини Амосової на посаді ректора та заборону проводити перевірку НМУ ім. Богомольця".

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"Хоча ухвала офіційно не надходила, МОЗ подало апеляційну скаргу в межах строків оскарження. Суд розглянув цю скаргу і встановив, що зазначена ухвала судом не виносилась. Тобто суд не поновлював Катерину Амосову на посаді ректора і не забороняв проводити перевірку НМУ ім. Богомольця. У зв'язку з цим МОЗ звернулось до правоохоронних органів щодо можливого підроблення ухвали Окружного адміністративного суду Києва про забезпечення позову Амосової до МОЗ. Прокуратура Києва розпочала досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - підроблення посвідчення або іншого офіційного документа. Проведення розслідування доручено СУ ГУ Національної поліції у Києві", - зазначили у МОЗ.