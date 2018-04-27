"Амброксол", які виробляє фармацевтична компанія "Лекхім-Харків", не був зареєстрований.

В Україні заборонили відомий препарат проти кашлю.

Як повідомили Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, таблетки "Амброксол", які виробляє фармацевтична компанія "Лекхім-Харків" не були зареєстровані в Україні.

Ліки були виготовлені для ринку Республіки Узбекистан.

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Крім того, під заборону потрапив не тільки "Амброксол", а й антигистамин "Дексаметазон" (розчин для ін'єкцій), таблетки "Нітрогліцеприн", розчин для ін`єкцій "Но-Х-ша", таблетки "Супарастилін", таблетки "Трисептол" та антибіотик "Цефтриаксон" (порошок для приготування ін'єкцій).

У зв'язку з цим Держлікслужба зобов'язала всі суб'єкти держдіяльності перевірити наявність заборонених серій даних препаратів і в разі виявлення вжити заходів для їхнього вилучення з обороту і подальшої утилізації або знищення.