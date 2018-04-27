95 % українських дітей мають молочні зуби з карієсом

Лікувати такі зуби слід обов’язково, бо інакше проблеми з корінними зубами неминучі.

В Україні 15% однорічних діток з молочними зубами, які ледь встигли вирости, стають жертвами карієсу, а 9 з 10 першокласників ідуть до школи з уже зіпсованими зубами. У початковій школі захворювання на карієс досягає піку в 95% уражених, пише ТСН.

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Стоматолог Іванна каже, що приймає діток віком до двох років із 14 гнилими зубами з 20. Виною тому стають солодкі компоти на ніч, погана гігієна та зволікання батьків із реакцією на проблему. "На сьогодні кожна друга дитина з такими зубами приходить", - каже медик. Дітям із запущеними проблемами операції роблять післе введення в медикаментозний сон та під місцевим наркозом. За цей час видаляють зіпсовані зуби, ставлять металеві коронки, аби захистити жувальні поверхні.

В Україні 15 % однорічних діток з молочними зубами, які ледь встигли вирости, вже стають жертвами карієсу. 9 з 10 першокласників йдуть до школи із зіпсованими зубами. Батьки помиляються, вважаючи, що молочні зуби не потребують постійного догляду, адже в майбутньому це може стати проблемою для дитини.

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Зараз медицина намагається побороти страхи дітей перед стоматологами. Для цього робляться лікування уві сні, в лікарні постачають стоматологічні іграшки – щоб дитина могла сама полікувати іграшковий зубик, аби потім у кріслі не нервувати, а немов продовжувати гру. Маленьким пацієнтам пропонують мультики і навіть кольорові пломби – шоколадну, малинову, полуничну тощо. Проте ці зусилля інколи не дають жодного результату – діти не підпускають лікарів до своїх зубів.

Одиниці розуміють, що без здорових молочних не буде й здорових корінних зубів. Інфекція легко перекидається на постійний зуб, і він з’являється назовні уже хворим. "Дуже важливо лікувати молочні зуби. Це міф, що молочні зуби не потрібно лікувати", - твердять експерти. Лікарі радять малечі їсти не більше однієї цукерки на день і обов’язково прополоскати рот після неї. А також проходити профілактичний огляд раз на три місяці. Та найголовніше відбувається не у кріслі стоматолога, а біля звичайної мийки, де малюки мають щодня чистити зуби.