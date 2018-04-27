Постійна втома може бути симптомом багатьох захворювань.

В.о.міністра охорони здоров'я Супрун радить українцям довше спати та активніше рухатися.

Як написала вона на своїй сторінці у Фейсбук, щоб відновити сили потрібно більше спати.

"Банально, але що ж поробиш. Якщо ви не спите - ви не відпочиваєте, а якщо не відпочиваєте - втома вас ніколи не залишить. Тому сон - це перше, на що треба звернути увагу, якщо ви постійно почуваєтеся втомленими. Дорослим віком від 18 до 60 років потрібно спати не менше 7 або більше годин на добу, дітям 6-12 років потрібно спати 9-12 годин на добу, 13-18 років - 8-10 годин. Намагайтесь засинати і прокидатися в однаковий час, а щоби покращити якість сну, не користуйтеся електронними пристроями, уникайте переїдання, вживання кофеїну та алкоголю перед сном. Більше рухайтеся. Фізична активність - остання річ, що може спадати на думку, коли ви втомлені. Проте дослідження вказують, що навіть помірне збільшення кількості фізичних вправ може суттєво підвищити рівень енергії. Рівень необхідної фізичної активності може варіюватися залежно від вашого віку, статі, ваги та фізичної підготовки", - написала Супрун.

Читайте такожПідвищена температура та проблеми зі сном: лікарі розповіли про симптоми вегетосудинної дистонії

Вона рекомендує також правильно харчуватися та пити воду.

"Неправильне харчування та недостатня кількість спожитих калорій можуть спричиняти втому. Тому важливо харчуватися збалансовано та пити достатньо води. Розумно вживайте кофеїн. Він може збільшити або зменшити рівень енергії залежно від того, коли і скільки його вживати. Не вживайте багато кофеїну після обіду та безпосередньо перед сном. Якщо зміна способу життя вам не допомагає - варто звернутися до свого лікаря. Постійна втома може бути симптомом багатьох захворювань, зокрема діабету, серцево-судинних хвороб, артриту, анемії, захворювань щитоподібної залози, апное або ж синдрому хронічної втоми", - написала Супрун