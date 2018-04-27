МОЗ уклало договори з міжнародними організаціями про закупівлю ліків майже на 6 млрд грн

Закупівлі здійснюватимуться за 40 напрямами державної програми, наголосили у відомстві.

Міністерство охорони здоров’я України підписало договори з міжнародними організаціями, які закуповуватимуть ліки та медичні вироби за кошти держбюджету-2018 майже на 6 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, підписання договорів представниками відомства та організацій відбулося сьогодні у приміщенні МОЗ.

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Так, закупівлі препаратів для України здійснюватимуть Програма розвитку ООН, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та британська закупівельна організація «Crown Agents», з якими МОЗ уже співпрацювало в напрямку закупівель раніше.

За даними відомства, цього року закупівлі здійснюватимуться за 40 напрямами державної програми на загальну суму 5,9 млрд грн. Так, уже найближчим часом міжнародні організації зможуть оголосити тендери.

«Дуже приємно, що вже четвертий рік поспіль Україна буде закуповувати лікарські засоби і медичні вироби із залученням міжнародних спеціалізованих організацій. Як було дотепер, ми далі співпрацюємо із Програмою розвитку ООН, Дитячим фондом ЮНІСЕФ і британською агенцією «Crown Agents», - сказала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

За її словами, всі ці організації мають великий міжнародний досвід у закупівлях.

Супрун зазначила, що цього року договори підписуються вже у квітні.

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«Плануємо і маємо згоду від наших партнерів, що вони будуть нам надавати їхню програму, коли будуть доставки, щоб ми могли планувати краще і розкласти їх на цілий рік, щоб не всі прийшли одночасно, а щоб воно було зроблено так, щоб відповідало нашим потребам», - сказала вона.

В.о. міністра зауважила, що згідно з висновками Рахункової палати, завдяки проведенню закупівель через міжнародні організації, вдалося заощадити до 40% коштів державного бюджету, виділеного на закупівлю ліків, що дозволило закупити навіть більше медпрепаратів.

«Деякі програми навіть сягають 70% додаткових закупівель. І цього року також сподіваємося, що зможемо із запланованих закупівель зекономити кошти і забезпечити нашим громадянам ті ліки, які їм потрібні для їхніх потреб», - додала Супрун.

У МОЗ зауважили, що цього року договори удосконалено з урахуванням рекомендацій Рахункової палати. Зокрема, у договорі узгоджені терміни тендерних процедур міжнародних організацій. Тобто, вже на етапі підписання договору МОЗ погоджує терміни, необхідні на оголошення і проведення тендеру, оцінювання наданих пропозицій, тощо.

«Ми чіткіше визначили роботу міжнародних організацій. Зараз у нас вже в угодах зазначені графіки проведення тендерних процедур міжнародними організаціями. Вони погодилися на те, щоб ми подавали вже по днях – скільки кожен тендер буде займати днів», - пояснила заступник міністра охорони здоров’я Ольга Стефанишина.

Крім того, нова редакція договорів передбачає зміни умов оплати та введення поетапної оплати кожної програми. Відтепер міністерство буде оплачувати препарати на етапі укладання договорів між міжнародними організаціями та постачальниками ліків. У кошторисах також буде зазначено інформацію про терміни поставок препаратів.

«Питання передплати, яке дуже хвилювало і суспільство, і народних депутатів у минулі роки, також вже зняте. Міжнародні організації готові починати всі свої тендерні процедури без передплати. І оплачуватиме Міністерство охорони здоров’я лікарські засоби та медичні вибори в той момент, коли вже в нас починається процес підписання угод між міжнародними організаціями та постачальниками», - зазначила Стефанишина.

Водночас, вона наголосила, що державні програми не фінансуються на 100%.

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«Те, що ми робимо закупівлі, ще не означає, що всі лікарські засоби можуть бути забезпечені, бо у нас є недофінансовані програми», - констатувала представник відомства і додала, що вони спільно з Міністерством фінансів працюють над підвищенням забезпеченості ліками.

Крім того, директор ПРООН в Україні Янтомас Хімстра, зокрема, висловив думку, що у порівнянні з 2015 роком МОЗ нині набагато краще організований та краще керується.

«Окрім прозорішої процедури закупівлі лікарських засобів та товарів медичного призначення, ми також бачимо, що по суті знаходиться вже у процесі реалізації реформа всієї охорони здоров’я», - підсумував він.