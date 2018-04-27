Грип продовжує забирати життя: на Рівненщині помер 25-річний чоловік

Захворюваність на грип та ГРВІ продовжує знижуватися.

У Рівненській області через грип помер 25-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН у Центрі грипу та ГРВІ, захворюваність на грип та ГРВІ продовжує знижуватися, епідемічний поріг не перевищено в жодній з областей.

Інтенсивний показник захворюваності становить 304,1 на 100 тис. населення, що на 46,6% менше епідемічного порогу по Україні.

Читайте такожУ запорізькій лікарні від невідомої інфекції померло немовля (відео)

На грип та ГРВІ захворіло 117 985 осіб, із них 63,5% – діти. Спостерігається локальне географічне поширення і низька інтенсивність активності грипу та ГРВІ, без перевищення епідемічних порогів. Випадки лабораторно підтвердженого грипу спостерігаються у 6 областях.

На звітному тижні зареєстровано один летальний випадок від грипу типу В у чоловіка 25 років у Рівненській області.

Досліджено 65 зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ з недозорних джерел та в 15 випадках визначено РНК вірусів грипу, у 6 випадках – грипу типу В та у 9 випадках – грипу типу А. Досліджено 28 зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ з дозорних джерел та у 1 випадку визначено РНК вірусу грипу типу B, вірусу грипу типу А не визначено.