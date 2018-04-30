Як уникнути укусу кліща: коментар провідного інфекціоніста

Прогноз для пацієнтів з хворобою Лайма сприятливий, якщо її вчасно лікують за допомогою відповідних схем антибіотиків.

Як уникнути укусу кліща розповідає провідний інфекціоніст України Ольга Голубовська.

Останнім часом різко зросла активність кліщів, отже, зросла їх атака на людей, домашніх тварин, звернень до лікарів, тому давайте згадаємо, що таке хвороба Лайма, як себе убезпечитися від зараження і що робити, якщо вже стався укус кліща. До речі, треба пам'ятати, що «кусючими» є і личинки кліщів (для насичення потрібно близько 5 діб), і німфи (до 8 діб) і, природно, дорослий кліщ (до 12 діб). У процесі насичення маса личинок збільшується до 20 разів, маса німф - до 100 разів, а маса самок - до 120 разів.

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Хвороба Лайма - досить поширене трансмісивне захворювання, що являє собою спирохетоз зі схильністю до поліорганної поразки, різноманіттям клінічних форм, з можливістю персистування збудника і формуванням хронічного перебігу хвороби. Звичайний сезон захворювання - з пізньої весни до ранньої осені і пов'язаний з активністю кліщів.

При розвитку ранньої клінічної симптоматики (вона досить яскрава - мігруюча еритема) ТІЛЬКИ 25-35% людей вказують на укус кліща, в зв'язку з чим цей критерій не повинен тяжіти над клініцистами при постановці відповідного діагнозу. Пов'язано це, ймовірно, з тим, що велика частка нападу на людей німф (за оцінками, до 50% випадків і більше), що мають надзвичайно малі розміри (макове зерно), їхні укуси та укуси їхніх личинок безболісні.

Прогноз для пацієнтів з хворобою Лайма, як правило, сприятливий, якщо її вчасно лікують за допомогою відповідних схем антибіотиків. Повне одужання настає більш, ніж у 80% людей. Якщо пацієнти, особливо дорослі, які отримують лікування пізно, або приймають антибіотики, до яких боррелії нечутливі, мають досить великий шанс отримати захворювання опорно-рухового апарату в майбутньому, деякі когнітивні розлади та інші неприємні, виснажливі симптоми, що важко піддаються терапії.

Антитіла після перенесеної хвороби Лайма не захищають від подальшого можливого зараження, епізод мігруючої еритема не дає імунітету до наступного такого епізоду, отже, різноманітні стратегії профілактики залишаються важливими для пацієнтів.

Що необхідно пам'ятати пацієнтам і потенційним пацієнтам, тобто нам з вами? Необхідно максимально уникати укусу кліщів. Для цього слід пам'ятати, що на доглянутих ділянках зі скошеною травою навряд чи будуть присутні кліщі, там немає необхідних їм тварин і мало вологи; навпаки, області, багаті на зелені насадження, як декоративними, так і природними, є більш привабливими для кліщів, найвища їхня концентрація спостерігається в лісах.

При перебуванні в зонах можливого перебування кліщів необхідно наносити на шкіру і одяг репеленти, які містять ДЕТА (діетілтолуамід), на одяг можна наносити акарациди перметриню Що вища концентрація ДЕТА, то триваліше формується захист від кліщів. Однак треба пам'ятати, що у дітей застосовувати продукти, що містять більше 10% ДЕТА протипоказано через підвищену абсорбцію та загрозу нейротоксичності. Також навіть допустимі його концентрації не можна використовувати дітям для обробки рук внаслідок можливого попадання на слизові;

Також рекомендовано носити сорочки з довгими рукавами, штани заправляти в шкарпетки, довге волосся ховати під капелюх.

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Більш світлий одяг покращує шанси швидкого виявлення кліща до його присмоктування, правда, є думка, що світлий одяг більш привертає кліщів.

Оскільки всі ці рекомендації не завжди практичні і можуть бути використані, особливо у дітей, ніхто не скасовує щоденний рутинний ретельний огляд складок шкіри, області за вухами, пупок, пах, пахвові западини, волосяну частину голови; Також необхідно убезпечити від кліщів домашніх тварин шляхом обробки репелентами, носінням спеціальних нашийників ітощо.