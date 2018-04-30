ТОП-4 поради, що допоможуть підтримувати артеріальний тиск у нормі

Артеріальна гіпертензія — один з основних симптомів, що дозволяють об’єктивно кількісно виразити ступінь підвищення артеріального тиску.

Чотири прості поради медиків допоможуть підтримувати артеріальний тиск у нормі.

Читайте такожКардіологи розповіли про основні причини високого артеріального тиску

Артеріальна гіпертензія — один з основних симптомів, що дозволяють об’єктивно кількісно виразити ступінь підвищення артеріального тиску (АТ). Це перший попередній діагноз в алгоритмі обстеження, який лікар має право поставити при виявленні у пацієнта АТ вище нормального рівня.

Щоб відрізнити норму від патології, за основу прийняті цифрові значення Міжнародного товариства гіпертензії. Виділяють з урахуванням вимірювання верхнього та нижнього тиску в мм ртутного стовпа:

оптимальне АТ — нижче 120/80;

нормальний АТ — нижче 135/85;

нормальне порогове до підвищення АТ — 139/89.

Ступеня артеріальної гіпертензії:

1 ступінь — 140-159 / 90-99;

2 ступінь — 160-179 / 100-109;

3 ступінь — вище 180/110.

Окремо визначена систолічна гіпертензія, коли верхній тиск вище 140, а нижня менше 90.

Запобігти артеріальній гіпертензії допоможуть чотири прості правила:

Читайте такожЛікар розповів про симптоми теплового удару та першу допомогу

Не куріть. На здоров’я серця негативно впливає як активне, так і пасивне куріння.

Більше рухайтесь, ходіть пішки та сходами. Регулярна фізична активність (принаймні дві з половиною години на тиждень) допоможе зменшити ризик серцево-судинних захворювань.

Харчуйтесь правильно та контролюйте свою вагу. Вживайте більше овочів та фруктів, надавайте перевагу цільнозерновим хлібу та кашам, обмежте споживання солі та цукру, відмовтесь від жирної та смаженої їжі, яка може підвищити рівень холестерину, принаймні двічі на тиждень їжте рибу, слідкуйте за вмістом та калорійністю продуктів на упаковці.

Їжте менше солі. За рекомендаціями ВООЗ, споживання солі за добу не має перевищувати 5 г (1 чайна ложка). Особливу увагу треба приділяти продуктам, що мають «приховану» сіль: ковбаса, копченості, готові соуси тощо.

Відмовтесь або принаймні зменшіть вживання алкоголю. Чим більше алкоголю ви вживаєте, тим більший ризик підвищення тиску. Пам'ятайте, що безпечної дози алкоголю не існує.