Причини різкого погіршення пам'яті: коментар невропатолога (відео)

13:52, 30 квітня 2018
Країна
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Невропатолог, декан медичного факультету НМУ Володимир Мельник зазначає, що пам'ять може погіршуватися не тільки через старість або травми.

Експерт підкреслює, що поступове зниження здатності запам'ятовувати ховається в порушеннях роботи мозку, пише ТСН.

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Заважають нашому мозку нормально працювати постійні стреси, тривога, переживання. Також це шкідливі звички, хронічна втома, недостатня кількість сну. Найпоширеніша причина погіршення пам'яті - звичка постійно поспішати.

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Теги: #пам'ять#робота мозку