Причини різкого погіршення пам'яті: коментар невропатолога (відео)

Найпоширеніша причина погіршення пам'яті - звичка постійно поспішати.

Невропатолог, декан медичного факультету НМУ Володимир Мельник зазначає, що пам'ять може погіршуватися не тільки через старість або травми. Експерт підкреслює, що поступове зниження здатності запам'ятовувати ховається в порушеннях роботи мозку, пише ТСН. .Читайте такожТОП-4 поради, що допоможуть підтримувати артеріальний тиск у нормі Заважають нашому мозку нормально працювати постійні стреси, тривога, переживання. Також це шкідливі звички, хронічна втома, недостатня кількість сну. Найпоширеніша причина погіршення пам'яті - звичка постійно поспішати.

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