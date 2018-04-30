Причини різкого погіршення пам'яті: коментар невропатолога (відео)
13:52, 30 квітня 2018Країна
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Найпоширеніша причина погіршення пам'яті - звичка постійно поспішати.
Поступове зниження здатності запам'ятовувати спричинене порушеннями роботи мозку / www.youtube.com
Невропатолог, декан медичного факультету НМУ Володимир Мельник зазначає, що пам'ять може погіршуватися не тільки через старість або травми.
Експерт підкреслює, що поступове зниження здатності запам'ятовувати ховається в порушеннях роботи мозку, пише ТСН.
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Заважають нашому мозку нормально працювати постійні стреси, тривога, переживання. Також це шкідливі звички, хронічна втома, недостатня кількість сну. Найпоширеніша причина погіршення пам'яті - звичка постійно поспішати.
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