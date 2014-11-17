Кількість переселенців із зони АТО перевищила 445 тис осіб
Загальна кількість переселенців із зони проведення АТО на Донбасі перевищує 445 тис. осіб
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
«Усього з району проведення АТО до інших регіонів переселено понад 445 тис. 176 осіб, у тому числі 122,6 тис. дітей, 87 тис. інвалідів та осіб похилого віку», - сказав він.
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За інформацією РНБО, в Артемівську та Артемівському районі Донецької області на даний час тимчасово мешкає близько 49 тис. вимушених переселенців (переважно пенсіонери з Горлівки та Дебальцевого), які активно надають до місцевого управління Пенсійного фонду України документи на оформлення соціальних виплат. Така ж ситуація і в Костянтинівці, де перебуває близько 59 тис. внутрішньо переміщених осіб, зазначив Лисенко.
Крім того, він повідомив, що за весь період АТО медичну допомогу отримали понад 78 тис. дорослих та 56 тис. дітей. 70% дорослих і 65% дітей переселенців взято на медичний облік.