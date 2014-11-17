МОЗ передало гуманітарну допомогу харківському військовому госпіталю

11:30, 17 листопада 2014
Країна
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Міністерство охорони здоров’я України передало гуманітарну допомогу харківському Військово-медичному центру Північного регіону, де лікуються поранені на Донбасі військові

госпиталь / Фото: УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, допомогу вручив т.в.о. міністра охорони здоров’я Василь Лазоришинець.

Він передав госпіталю протизапальні і противірусні препарати та антибіотики на загальну суму 24,6 тис. грн.

За словами Лазоришинця, в міністерстві створена група з 7 осіб, що займається гуманітарною допомогою, а також створений волонтерський відділ.

«Нами було зібрано гуманітарної допомоги на суму 34,8 млн. грн. Вона надавалася різними фармвиробниками, вітчизняними та зарубіжними, величезну допомогу надала ВООЗ. У понеділок (17 листопада – УНІАН) буде гуманітарна допомога від Фонду народонаселення ООН. При чому допомога суттєва», - сказав він.

Лазоришинець відвідав поранених під час АТО бійців, котрі лікуються в харківському військовому госпіталю.

У свою чергу начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Віктор Поліщук подякував міністрові та запевнив, що на сьогодні госпіталь повністю забезпечений усім необхідним для лікування поранених.

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