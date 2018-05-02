Що робити, якщо до вас присмоктався кліщ: коментар провідного інфекціоніста

Поширеною помилкою є спроба «задушити» кліща олією, вазеліном, лаком або бензином - все це тільки подовжує час впливу та ймовірність інфікування зростає.

Що робити, якщо кліщ уже присмоктався до тіла розповідає провідний інфекціоніст України Ольга Голубовська.

Читайте такожЯк уберегтися від укусу кліща

Завжди пам'ятайте про те, що зараження менш імовірно, якщо кліщ був присмоктаний до тіла менше 24 години, але ця ймовірність різко зростає, якщо пройшло 48-72 години і більше після прикріплення кліща; ступінь насичення кліща може орієнтовно визначатися його розмірами.

Тому кліща треба видалити, в ідеалі маючи при собі спеціальні пристосування; проте, набагато БІЛЬШЕ ВАЖЛИВО ШВИДКО ВИДАЛИТИ КЛІЩА, ніж відкласти його видалення, розшукуючи щипці або рукавички, або повернувшись додому.

Поширеною помилкою є спроба «задушити» кліща олією, вазеліном, лаком або бензином - все це тільки подовжує час впливу і, отже, ймовірність інфікування зростає.

Також не можна стискати кліща, розчавлювати і проколювати його, позаяк боррелії (та інші збудники) можуть перебувати у всіх біологічних рідинах переносника.

Видаляти кліща потрібно пінцетом або спеціальним пристосуванням, краще в рукавичках, захопивши його якомога ближче до шкіри і рівними вертикально спрямованими рухами повільно витягувати зі шкіри; якщо нічого такого під руками немає, можна використовувати просту нитку; перекручування, викручування збільшує шанси відриву частин кліща.

Якщо при видаленні кліща в шкірі залишилися частини його ротової порожнини - не панікуйте, вони неінфекційні; спробуйте ще раз, якщо не вийшло - зверніться до лікаря або дайте спокійно місця укусу гоїтися.

Після видалення кліща треба обробити відповідне місце антисептиком або промити водою з милом; людина, що видалила кліща, також має вимити руки.

Досліджувати кліща на наявність борелій не рекомендується по ряду причин, тому не витрачайте на це час і сили.

Читайте такожЯк уникнути укусу кліща: коментар провідного інфекціоніста

У лікувальних установах при видаленні кліща або його частин не потрібно обробляти поле лідокаїном, тому що це може викликати його роздратування з викидом вмісту зі шлунка, де може знаходитися велика кількість збудника.

Для профілактики захворювання в даний час використовують антибіотики. Треба підкреслити, що в цілому запобігання впливу кліщів, їхнє швидке видалення є набагато ефективнішою стратегією профілактики, ніж прийом антибіотиків. Пов'язано це як з особливістю збудника, так і з особливостями інфекційного процесу в разі потрапляння борелій в організм людини. Також необхідно пам'ятати, що навіть в ендемічних районах (як у нас) ризик передачі від укусу всіх кліщів оцінюється тільки на 1-2%.

Для екстреної профілактики у дорослих і дітей старше 8 років використовують разово доксициклін у дозі 200 мг (у дітей від 4 мг / кг до 200 мг), тільки це має бути лікарське призначення, бо є певні протипоказання . Призначають таку профілактику протягом перших 72 годин, пізніше - не рекомендується. Замінювати профілактику амоксициліном також не рекомендується по ряду причин, тим більше проводити її цілими курсами, поєднуючи з іншими антибіотиками.

Наявна вакцина виявилася не дуже ефективною і знята з виробництва в 2002 році. Вакциновані нею люди зараз не захищені.