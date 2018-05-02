Українські лікарі більше не зможуть працювати у Чехії за спрощеними правилами (відео)

Уряд Чехії вирішив скасувати частину програми.

Українські лікарі більше не зможуть працювати у Чехії за спрощеними правилами. Читайте такожЩо робити, якщо до вас присмоктався кліщ: коментар провідного інфекціоніста Уряд Чехії вирішив скасувати частину програми, яка стосується працевлаштування українських лікарів за спрощеною схемою, пише ТСН.

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