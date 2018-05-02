Українські лікарі більше не зможуть працювати у Чехії за спрощеними правилами (відео)
12:37, 02 травня 2018Країна
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Уряд Чехії вирішив скасувати частину програми.
Для українських лікарів у Чехії скасовано пільги / УНІАН
Українські лікарі більше не зможуть працювати у Чехії за спрощеними правилами.
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Уряд Чехії вирішив скасувати частину програми, яка стосується працевлаштування українських лікарів за спрощеною схемою, пише ТСН.
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