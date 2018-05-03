Календар магнітних бур у травні: лікарі радять берегти своє здоров’я
Експерти оприлюднили розклад магнітних бур у травні.
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У травні вчені прогнозують один із найсильніших сплесків магнітної активності за 2018 рік. Магнітні коливання очікуються 6, 8, 9, 10, 18 числа. Невелика магнітна буря можлива 7 травня, пише ТСН.
Найсильніші магнітні бурі прогнозуються від 11 до 17 травня. Середні магнітні бурі очікуються від 20 до 25 травня. Від 28 до 31 травня науковці прогнозують слабкі магнітні бурі.
У дні магнітних бур людям варто бути більш пильними до свого здоров'я – лікарі рекомендують більше відпочивати, пити м'ятний чай та гуляти на свіжому повітрі.
Не рекомендується перевтомлювати себе в спортзалі, нервувати або недостатньо спати.
Особливо потрібно уважно за собою стежити гіпертонікам і тим, хто страждає на серцево-судинні захворювання. Такі люди можуть у ці дні страждати від головного болю, бути дратівливими та відчувати тривогу.
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Також фахівці рекомендують на цей час відмовитися від алкоголю і куріння, а також налагодити систему живлення: відмовтеся від жирної і важкої їжі, уникайте продуктів, які сприяють затримці рідини в організмі (солоне і копчене).
Нагадаємо, на магнітні бурі всі реагують по-різному: в когось болить голова, інші губляться в часі, треті скаржаться на тиск.