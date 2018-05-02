ТОП-5 продуктів, через які можна швидко набрати зайвих кілограмів

Солодкі газовані напої, пиво, бутильований холодний чай - найпідступніші вороги для шлунка і талії.

Дієтологи назвали 5 продуктів, через які можна швидко набрати зайвих кілограмів навіть в спеку, коли не хочеться їсти.

Жирне м'ясо, приготоване на барбекю або в шашликах - абсолютний лідер рейтингу. Дієтологи наголошують, що особливо це стосується свинячих реберець, свинячих стейків, жирної курятини, особливо курячих крилець. Є й кілька сортів риби, що не поступиться свинині. Це жирні сьомга і форель, яких так зручно смажити на грилі.

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Копчена ковбаса, копчене м'ясо і сир жирністю від 40%. У спеку не хочеться стояти біля плити, тому ми часто просто відкриваємо холодильник і робимо собі бутерброд з сиром і ковбасою. А це висококалорійні продукти.

Салати з майонезом. Навіть якщо це варений буряк - майонез зробить його суперкалорійним. Тим більше, якщо додати до салату картоплю або буженину.

Морозиво. Найсмачніший літній десерт є й найкалорійнішим Навіть в морозиві, яке виробники позиціонують, як «фруктовий лід», калорій величезна кількість.

Солодкі газовані напої, пиво, бутильований холодний чай - найпідступніші вороги для шлунка і талії.