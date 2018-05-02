Канадські хірурги безоплатно прооперують поранених бійців АТО
Канадські хірурги безоплатно прооперують поранених бійців АТО.
Як повідомили УНІАН у МОЗ, команда канадських лікарів вшосте прибула в Україну, щоб допомогти пораненим активістам Майдану та нашим воїнам.
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В Одесі з 19 по 25 травня канадські хірурги разом з українськими медиками проводитимуть безоплатні пластичні операції.
У відомстві зазначили, що пластичні операції проводитимуть на обличчі та верхніх кінцівках, займуться усуненням постравматичних черепно-лицевих деформацій, дефектів м’яких тканин та рубців.
Канадські хірурги безоплатно прооперували понад сотню українських пацієнтів.
"Якщо ви або ваші рідні, друзі, знайомі потребують допомоги - обов’язково звертайтеся за цим номером: 097 952 50 32. Електронна пошта: canadaukrainefoundation@gmail.com. Звертатися можуть українські військовослужбовці поранені під час військових дій на Сході України та постраждалі учасники Революції Гідності", - наголосили у МОЗ.