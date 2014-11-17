В Україні зростає кількість дітей, які потрапляють до інтернатних закладів – експерт

В Україні зростає кількість дітей, які потрапляють в інтернатні заклади.

Про це повідомила на прес-конференції в УНІАН керівник програми «Сирітству - ні» фонду Ріната Ахметова Дар’я Касьянова.

«Ми констатуємо той факт, що дітей в інтернатах більшає. Є тенденція: батьків-переселенців переконують, що їхні діти мають бути в інтернатних закладах. Проблема набуває інших масштабів, нової актуальності, незважаючи на усі значні попередні зусилля щодо подолання сирітства в нашій країні», - зазначила Касьянова.

За її словами, війна на Донбасі виявила, що інтернатні заклади не в змозі захистити дітей, забезпечити їхню безпеку. «Нам доводилося евакуювати дітей та дитбудинки, інтернати, бо діти ставали заручниками цих складних обставин. Вони першими потрапляли під серйозні загрози», - повідомила Касьянова.

Вона наголосила, що фонд Ахметова вже багато років працює в напрямку подолання сирітства в Україні: робота у рамках програми фонду «Сирітству - ні» націлена на те, щоб діти жили й виховувалися у родині.

«Лише в родині дитина відчуває безпеку та любов, а в подальшому росте здатною любити, створювати родину. За даними досліджень, українське суспільство розділене: 50% вважають, що дитина має виховуватися у родині, 50% - у сиротинці. На нашу думку, інтернат є шкідливим для дитини, не задовольняє навіть базові потреби дитини. Дитина, виходячи з інтернату, де її годували, вдягали, не може адаптуватися до самостійного життя, і дуже рідко такі люди можуть вести нормальне самостійне життя, створювати родини, народжувати дітей», - сказала Касьянова.

Вона підкреслила, що для фонду Ахметова тема подолання сирітства в Україні лишатиметься дуже важливою.

«Незважаючи на складні обставини, війну на Донбасі, продовжуватиме роботу програма «Сирітству - ні». І ми готові займатися, зокрема реформуванням інтернатної системи», - наголосила Касьянова.

Директор представництва благодійної організації «Надія і житло для дітей» Галина Постолюк зауважила, що в Україні кількість дітей, які виховуються в інтернатах, одна з найвищих у Європі. «Ця цифра сягає понад 80 тис. дітей. Понад 80% цих дітей перебувають там з причини бідності. Вони живуть і виховуються у 700 закладах. У нас дуже розгалужена система таких закладів. Система інтернатного догляду та сімейні форми виховання дітей-сиріт існують паралельно. Реформа цих закладів зводиться до того, що змінюється лише вивіска. Для дітей, які навчаються у цих школах, нічого не змінилося», - зазначила Постолюк.

На її думку, саме існування цієї інтернатної системи стимулює, щоб там були діти. «Таким чином вона бореться за виживання. Є супротив державних чиновників таким змінам. Немає на сьогодні єдиного стратегічного бачення міністерств, які відповідають за це – МОЗ, Міністерство освіти, Мінсоцполітики», - сказала Постолюк.

Вона повідомила, що 20 листопада, у 25-ту річницю підписання Конвенції ООН про права дитини, відбудеться презентація соціально-культурного проекту «Відкриваємо двері дітям».

«Цей проект - спроба мистецькими засобами привернути увагу суспільства до проблеми виховання дітей в інтернатах. Ми маємо забезпечити рівні права усім дітям, консолідувати зусилля суспільства заради системних змін у соціальній політиці, щоб дитина виховувалася у родині, а не в інтернаті», - наголосила Постолюк.