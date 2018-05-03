Стартував новий телепроект «Медреформа: Реалії»

Дискусійна телеплатформа виходить в ефір щочетверга о 19:00 на Телеканалі "Надія".

Проект допомагає розібратися у медичній реформі за допомогою відкритого обговорення питань медреформи та представлення різних позицій з боку впроваджувачів та тих, на кого вона розповсюджується.

У 2018 році розпочалось впровадження Медичної реформи в Україні, яка викликала серйозний резонанс серед громадян. Як знайти сімейного лікаря? Вакцинувати дитину, чи ні? Чи вистачить коштів на ліки? Чи покриє держава витрати на лікування? Ці та інші питання будуть розглядатися на дискусійній телеплатформі "Медреформа: Реалії" разом із представниками Міністерства охорони здоров'я.

Дискусійна телеплатформа виходить в ефір щочетверга о 19:00 на Телеканалі "Надія".

Ставити запитання щодо Медичної реформи можна у прямому ефірі за номером 0 800 30 20 20, або ж на сторінці "Проект Здоров'я" у соц. мережі Facebook.