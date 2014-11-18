Вугрі можуть «сигналізувати» про дефіцит калію в організмі

Поява вугрової висипки, а також інші проблеми зі здоров'ям можуть бути ознаками дефіциту калію в організмі.

Про це повідомила lenta-ua.net з посиланням на портал Ne boley.

За словами лікарів, крім вугрової висипки, дефіцит калію проявляється також запорами, затримкою солі і рідини, уповільненням росту, низьким кров'яним тиском.

«Сигналізувати» про нестачу калію можуть і підвищена стомлюваність, безсоння, м'язова слабкість і судоми, спрага, депресія, нервозність, затуманення мислення, непереносимість цукру, високий вміст холестерину, дуже суха шкіра, прискорене серцебиття.

Достатній рівень калію важливий для проходження електричних нервових імпульсів в організмі, для онтролю за скороченням м'язів, у тому числі і серцевого.

В основному, втрату калію регулюють нирки.

Заповнити дефіцит калію можна за рахунок введення в раціон печеної картоплі, квашеної капусти, а також кураги.