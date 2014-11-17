Академік Гринь відмовився очолювати "центр невідкладної хірургії "ДНР"

Директор Інституту невідкладної і відновної хірургії НАМН України академік Владислав Гринь відмовився очолювати «Республіканський центр невідкладної хірургії ДНР». Про це йдеться в його зверненні до колективу в зв'язку з перепідпорядкуванням інституту.

Академік Гринь зазначає, що, незважаючи на численні труднощі, до останніх днів сподівався, що Інститут залишиться в складі Національної академії медичних наук України.

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«Тепер же, коли немає місця надії, приймаю важке рішення. Керуючись виключно особистим вибором, я не буду очолювати «Республіканський центр невідкладної хірургії ДНР». Більше того, щиро підтримую рішення Президії Національної академії медичних наук України про переведення Інституту на територію, підконтрольній владі, і вже почав відповідну організаційну роботу», - написав Ст. Гринь.

За його інформацією, всі співробітники Інституту, які знайдуть можливість переїхати в Київ і, можливо, в інші міста України, будуть працевлаштовані. «У найближчі дні ви отримаєте необхідні роз'яснення. Скажу відверто: з урахуванням дефіциту приміщень, а також того, що лікувально-діагностичне обладнання залишиться в Донецьку, в найближчі роки повноцінної роботи на новому місці не буде. Тим не менше, я впевнений, що з часом нам вдасться відновити Інститут, щоб продовжити справу його засновника - професора Гусака!», - написав Владислав Гринь.

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