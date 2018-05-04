Кількість нових випадків кору в Україні продовжує зростати: за тиждень захворіли понад 1 100 людей

Найнижчі показники захворюваності у Луганській області – з початку року захворіло 4 людей.

Кількість випадків кору в Україні продовжує зростати.

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 17-й тиждень 2018 року на кір захворіли 1143 людини: 595 дорослих і 548 дітей.

З початку року на кір захворіли 12 828 людей – 5 140 дорослих і 7 688 дітей. За цей час від ускладнень кору померло восьмеро людей: шестеро дітей і двоє дорослих.Найбільша кількість хворих спостерігається у Івано-Франківській області з початку року захворіли 2034 людини (627 дорослих і 1407 дітей).У Закарпатській області захворіли 1987 людей (403 дорослих і 1584 дітей). Найнижчі показники захворюваності у Луганській області – з початку року захворіло 4 людей (2 дорослих і 2 дитини).

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Оперативним штабом МОЗ України з реагування на ситуацію з поширення кору було прийнято рішення про розширення вікових рамок для заходів посиленої імунізації. Тепер зробити безоплатне щеплення КПК та надолужити пропущені дози вакцини можна усім дітям до 18 років.

Вакцина проти кору є в усіх регіонах.

Залишки вакцин в регіонах складають 238 тис доз, іще 800 тис. доз проти кору, паротиту і краснухи, які нещодавно прибули в Україну, найближчим часом будуть доставлені у регіони. Якщо в окремому лікувальному закладі вакцина відсутня, необхідно звернутися до департаменту/управління охорони здоров’я ОДА.

Інфекціоністи занепокоєні зростанням захворюваності серед дорослих. МОЗ працює над зміною нормативно-правової бази, щоб надати можливість робити щеплення вакцинами, закупленими на національному рівні, не лише дітям, а й дорослим у групі ризику. Кір загрожує усім, хто не має щеплення від цього захворювання.