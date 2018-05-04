В Україні розпочалися тендери на закупівлю ліків за кошти держбюджету-2018

12:08, 04 травня 2018
Країна
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REUTERS

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, міжнародна організація оголосила збір заявок на поставку лікарських засобів в рамках напрямів «Закупівля медикаментів для дітей, хворих на нанізм різного походження» та «Закупівля антирезусного імуноглобуліну для запобігання гемолітичної хвороби новонароджених»  (загалом – 4 лоти) національної програми охорони громадського здоров'я в Україні.

Заявки будуть прийматися до 10:00 понеділка, 21 травня 2018 року.

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Теги: #ПРООН#закупівлі ліків