В Україні розпочалися тендери на закупівлю ліків за кошти держбюджету-2018

Заявки будуть прийматися до 10:00 понеділка, 21 травня 2018 року.

Програма розвитку ООН в Україні (ПРООН) оголосила перші тендери на закупівлю ліків за кошти бюджету 2018 року.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, міжнародна організація оголосила збір заявок на поставку лікарських засобів в рамках напрямів «Закупівля медикаментів для дітей, хворих на нанізм різного походження» та «Закупівля антирезусного імуноглобуліну для запобігання гемолітичної хвороби новонароджених» (загалом – 4 лоти) національної програми охорони громадського здоров'я в Україні.

Заявки будуть прийматися до 10:00 понеділка, 21 травня 2018 року.