До закупівель включено 11 номенклатур, зокрема сироватки та імуноглобуліни проти дифтерії, сказу, правцю, ботулізму та малярії.

Україна вперше на національному рівні закуповуватиме сироватки проти смертельних хвороб.

Як поінформували УНІАН у МОЗ, на початку року було прийнято рішення про включення відповідних препаратів до номенклатур закупівель, а сьогодні оприлюднено наказ №629 від 6 квітня, що затверджує перелік необхідних специфічних сироваток.

До закупівель включено 11 номенклатур, зокрема сироватки та імуноглобуліни проти дифтерії, сказу, правцю, ботулізму та малярії. На закупівлю сироваток та імуноглобулінів у 2018 році закладено 40 млн грн.

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З 2014 року в Україні відсутні сироватки та імуноглобуліни через відсутність реєстрації. Виробники не були зацікавлені у тому, щоб заходити на український ринок, а Міністерство охорони здоров’я, відповідно до закону, не може бути ініціатором реєстрації. Тому гуманітарні вантажі до цього часу були єдиним шляхом забезпечити громадян України специфічними сироватками в разі необхідності.

Державні закупівлі через міжнародні організації дозволяють заводити в Україну нові препарати без попереднього подання виробника на реєстрацію. Незареєстровані в Україні препарати, що пройшли міжнародну перевірку якості та сертифікацію, можуть подаватися на тендер, і, у випадку перемоги в тендері, реєструються в Україні за спрощеною процедурою.