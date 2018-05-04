Кому загрожує тепловий удар у спекотну погоду: правила першої допомоги

У зоні ризику — діти, люди з надмірною масою тіла, сердечники, спортсмени, люди, які займаються важкою фізичною працею/

Тепловий удар — це різке збільшення в'язкості крові, перегрів організму через відсутність води: різко розширюються шкірні судини, червоніє шкіра, з'являється головний біль.

Тепловий удар може отримати будь-яка людина, проте деякі люди, зважаючи на їх фізіологічні особливості, схильні до більшого ризику отримання теплового удару, ніж інші. У зоні ризику — діти, люди з надмірною масою тіла, сердечники, спортсмени, люди, які займаються важкою фізичною працею, люди, які надмірно вживають у спеку м'ясо та зловживає алкоголем. Деякі дослідники важають, що існують люди з генетичними особливостями організму, які підвищують ризик виникнення теплового удару (природжена відсутність потових залоз, муковісцидоз).

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Перша допомога — людину потрібно перенести в прохолодніше приміщення та забезпечити спокій. Що більше навантаження на м'язи, то більше знову виробляєш тепло. Щоб підтримати діяльність серця можна дати випити теплого чаю.

Слід підняти потерпілому ноги, щоб кров пішла в центр тіла. І краще за все викликати швидку. Можна знепритомніти, може зупинитися серце, якщо людина у віці, можуть не витримати судини, адже перекачуючи в'язку кров серце автоматично піднімає аретріальний тиск. Ускладнення можуть виникнути у будь-який момент. І краще, щоб поряд були медики.