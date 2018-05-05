Супрун розвінчала поширений міф про шкоду хрустіти пальцями і показала, як правильно мити руки

Хрускіт в пальцях і суглобах під час згинання не призводить в майбутньому до артриту і тремтіння рук.

Черговий поширений міф зруйнувала виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

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За словами глави МОЗ, хрускіт у суглобах під час згинання швидше за все є наслідком схлопування пухирців газу, які утворюються за наявності синовіальної рідини. Вона, в свою чергу, запобігає тертю.

Вона зазначила, що хлопки пухирців, як показують дослідження, ніяк не впливають на виникнення артиритуабо тремтіння в руках.

"Ще більш неформальне дослідження американського доктора Дональда Унгера, ідея якого народилася нібито після постійних зауважень матері про хрускіт суглобами. Він провів експеримент - близько 50-ти років хрустів суглобами двічі в день тільки на лівій руці. Вчений хотів перевірити, чи буде завдано шкоди його руці і чи будуть виникати розбіжності між руками. За його підрахунками, це сталося близько 36 500 разів. Після завершення експерименту, вчений не констатував симптомів артриту і взагалі будь-яких відмінностей. За це дослідження Унгер став лауреатом "Шнобелівської" премії", - написала Супрун.

Крім цього, у Всесвітній день гігієни рук Супрун наголосила на важливості миття рук з милом. "Це стосується виключно всіх, проте найбільше людей, які рятують наші життя - лікарів та всіх працівників медичних закладів", - зазначила вона.

За її словами, не дивлячись на доступність сучасних методів дезінфекції, ризики отримання інфекції під час перебування в медичному закладі залишаються високими й сьогодні. "Найбільш поширеними є інфекції сечовивідних шляхів та післяопераційних ран, пневмонія та інфекції кровотоку, що можуть передаватись через дотик медичних працівників до пацієнтів. З кожних 100 госпіталізованих пацієнтів, щонайменше, 7 в розвинених і 10 в країнах, що розвиваються, отримують інфекцію саме таким шляхом", - повідомила вона.

Супрун підкреслила, що дотримання правил гігієни рук в медичних установах та закладах охорони здоров'я дозволяє врятувати мільйони життів. "Давайте не забувати про це і мити руки старанно!", - закликала вона і додала на своїй сторінці в соцмережі картинку-інструкцію про те як правильно мити руки.

Як повідомляв УНІАН, Супрун розповіла українцям, як правильно чистити зуби. "Чистіть зуби не менше 2 хвилин два рази на день. Дослідження показують, що тривалість чищення зубів повинна складати не менше 2 хвилин", - порадила вона.