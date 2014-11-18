Від чого лікує музика Моцарта

Музика здатна вилікувати від неврозів і стресів. Головне - знати, що і коли слухати. Мабуть, геніальні композитори змогли долучитися до вищої музики, до музики сфер. Почути її, прийняти і передати нам. Це вище знання про музичні вібрації, інтуїтивне, але саме воно втілюється в чудових цілющих творах. Вчені досліджують вплив музичних творів Моцарта, Вівальді, Чайковського... і знаходять підтвердження з цілющого впливу, пише tvoymalysh.com.ua.

Мелодії Чайковського знімають напругу, трансформують страхи.

"Вальс квітів" з «Лускунчика» (П. І. Чайковський) виліковує від виразки шлунка, а дітей - від заїкання і агресії.

«Весняна пісня» Мендельсона допомагає подолати сором'язливість і невпевненість.

Соул, реггі і блюз розкріпачують, знімають емоційні блоки. Робота з комплексами в ритмі блюз або реггі? Погодьтеся, це чудово. А головне, вибір практично необмежений.

Ну і про Моцарта, нарешті. З ним все просто: він підходить всім без винятку. Мало того, доведено, що його музика справді цілюща. Її можна ставити в палатах інтенсивної терапії...