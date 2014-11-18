Найкращі аромати для підняття настрою

Аніс

Зранку йде дощ і не хочеться вставати з ліжка? Випийте чай з анісом. Він зігріє і підбадьорить. Вам знадобиться 1 чайна ложка чорного чаю, 2 анісові зірочки і невеликий шматочок кореня імбиру. Залийте все літром окропу, дайте настоятися 10 хв. Пийте чай, додавши лимон, пише goodhouse.com.ua.

Мандарин

Рано йдете на роботу і пізно повертаєтеся додому? Влаштуйте маленьке свято. Налийте в склянку молока, додайте 5-6 крапель мандаринової ароматичної олії, розмішайте і вилийте суміш у наповнену водою ванну. Аромат цитрусових швидко підніме настрій.

Мед

Довго не можете заснути? Приготуйте смачне і нешкідливе снодійне. У склянку теплого молока додайте 1 чайну ложку коньяку і 1 столову ложку меду (краще гречаного або липового). Пийте напій маленькими ковтками.

Кориця

Запах кориці і ароматних пирогів навіває спогади про безтурботне дитинство? У вихідні випікайте шарлотку. Змастіть форму маслом, 3-4 яблука наріжте і залийте їх тістом (збийте 4 яйця зі склянкою цукру і склянкою борошна, додайте пекарського порошку). Випікайте шарлотку 25 хвилин.

Ваніль

Привнесіть трохи романтики в повсякденність. Візьміть ефірну олію ванілі. Ввечері запаліть ароматичну лампу. Свічки, приємна тиха музика або CD із звуками лісу або співом птахів допоможуть створити особливу атмосферу спокою і розслаблення... Уявіть, що ви на екзотичному острові. Через 5 хвилин «подорожі» вас наповнить відчуття легкості і спокою.