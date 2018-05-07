Супрун назвала понеділок "додатковим стресом" та закликала українців займатися медитацією

Перевантаження на роботі, негаразди в сім’ї чи інші проблеми, які починають траплятися щодня, можуть призводити до хронічного стресу.

Супрун назвала понеділок "додатковим стресом" та закликала українців зайнятися медитацією. Про це в.о.міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці у Фейсбук. Читайте такожСупрун розвінчала поширений міф про шкоду хрустіти пальцями і показала, як правильно мити руки "Понеділок може бути додатковим стресом для всіх - безліч справ, нові завдання, важливі зустрічі. Якщо ви сьогодні або в інші дні почуваєтеся неспокійно, забуваєте дрібниці, є трохи дратівливими - не переймайтеся, це звичайні речі, які час від часу трапляються з кожною людиною. Іноді всі ми відчуваємо стрес. Проте, якщо цей стан триває постійно, він починає загрожувати вашому здоров'ю. Перевантаження на роботі, негаразди в сім’ї чи інші проблеми, які починають траплятися щодня, можуть призводити до хронічного стресу. Якщо день у день перебувати у такому стані - це починає впливати на роботу мозку. Найбільш потужною зброєю для контролю стресу є медитація та прості фізичні вправи. Обирайте будь-яку активність, яка вам до душі, як то біг чи велопрогулянки, та зробіть її регулярною частиною вашого життя", - написала Супрун.

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