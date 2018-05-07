В Україні через смерть немовляти заборонили індійську вакцину проти кашлюку та французьку проти поліо (відео)

12:52, 07 травня 2018
Країна
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Україні знову загрожує вакцинальний скандал / REUTERS

Як пише 1+1, після щеплення на Тернопільщині померла шестимісячна дівчинка.

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками видала розпорядження щодо тимчасової заборони використання в Україні серій вакцин проти дифтерії, кашлюку та правця (виробництва Серум, ІндІя) та Імовакс (вакцини поліомієліту виробництва Санофі Пастер, Франція).

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Теги: #проблеми вакцинації#вакцини проти кору#держлікслужба