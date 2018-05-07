Супрун отримала припис від НАЗК

Щодо директора Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Ларіна.

НАЗК внесло припис в.о.міністра охорони здоров’я Уляні Супрун стосовно директора Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Олександра Ларіна.

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За результатами проведеної перевірки Національне агентство встановило, що директор науково-практичного центру, будучи посадовою особою юридичної особи публічного права, порушив вимоги статті 28 Закону України «Про запобігання корупції», а саме не повідомив МОЗ про наявність у нього потенційного конфлікту інтересів, пов’язаного з перебуванням у його підпорядкуванні протягом тривалого часу його дружини.

Згідно з приписом, Національне агентство вимагає провести службове розслідування та розглянути питання щодо притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності.

Припис Національного агентства є обов’язковим до виконання. За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 КУпАП.