МОЗ закликає Держлікслужбу відкликати заборону на вакцину проти поліо та дифтерії

МОЗ працює над удосконаленням порядку тимчасової заборони імунобіологічних препаратів.

МОЗ закликає Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками відкликати тимчасову заборону на вакцини Імовакс Поліо (серія № Р3А501V, виробництва Санофі Пастер, Франція) та вакцини для профілактики дифтерії, правця та кашлюку (серія № 282Р6016А, виробництва Серум, Індія).

Читайте такожВ Україні через смерть немовляти заборонили індійську вакцину проти кашлюку та французьку проти поліо (відео)

У МОЗ заявили, що "регіональна група оперативного реагування надала результати розслідування летального випадку дитини в Тернопільскій області, що збігався у часі із проведенням імунізації".

"Результати доводять відсутність причинно-наслідкового зв`язку між проведенням імунізації та смертю. Експерти Держлікслужби не мали жодних фактів щодо того, що смерть дитини може бути пов`язана із застосуванням вакцини, тож видане розпорядження є необґрунтованим", - заявили у МОЗ.

"МОЗ працює над удосконаленням порядку встановлення тимчасової заборони імунобіологічних препаратів, щоби уникнути подібних непорозумінь у майбутньому. Україна показує позитивну динаміку у зниженні випадків дитячої смертності. Смертність дітей у віці до 5 років знизилась з 5491 випадку у 2010 році до 3610 випадків у 2016 році. Того ж 2016 року рівень дитячої смертності дітей до 1 року складав 2955 випадків. Це близько 8 смертей на день, і інколи трапляється так, що смерть дитини збігається з вакцинацією в часі. Усі випадки дитячих смертей були розслідувані, причина смерті встановлена. Жодної смерті внаслідок вакцинації не зафіксовано", - поінформували у відомстві.