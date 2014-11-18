Лікувальний манікюр з йодом зміцнить нігті

Якщо нігті дуже слабкі, погано ростуть і шаруються, звичайним покриттям не обійтися - потрібен лікувальний манікюр. Йти в клініку не обов'язково: зроби процедуру сама, пише edinstvennaya.ua. Знадобиться лише пляшечка з йодом!

На ніч нанеси йод на нігті (на пластини, уникаючи попадання на кутикулу, тому що розчин може спалити її). Роби це один-два рази на тиждень протягом місяця. Йод швидко вбирається, і вже через чотири-п'ять годин від «манікюру» не залишиться ні сліду, але якщо хвилюєшся - почни освоювати лікувальний манікюр у вихідні, щоб переконатися, що вранці нігті вже не жовті.

До речі, доведено, що нігті ростуть швидше у жінок, які багато друкують на клавіатурі або часто грають на фортепіано (своєрідна гімнастика покращує живлення коренів). Причому пластини помітніше ростуть на робочій руці: на правій - у правшів, на лівій - у лівшів.