Небезпечні кровопивці: укус кліща може призвести до паралічу тіла (відео)

10:52, 08 травня 2018
Країна
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20% іксодових кліщів є носіями хвороби Лайма / pixabay.com

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За останні п'ять років в Україні збільшилася кількість людей, які заразилися хворобою Лайма після укусу кліща, пише ТСН.

Експерти відзначають, що 20% іксодових кліщів є носіями хвороби Лайма.

Хвороба Лайма дуже небезпечна: вражає суглоби, нервову систему, серце і може привести до паралічу всього тіла.

Інфекціоністи підкреслюють, що поширеною помилкою є спроба «задушити» кліща олією, вазеліном, лаком або бензином - все це тільки подовжує час впливу і, отже, ймовірність інфікування зростає.

Також не можна стискати кліща, розчавлювати і проколювати його, бо борелії можуть перебувати у всіх біологічних рідинах переносника.

Видаляти кліща потрібно пінцетом або спеціальним пристосуванням, краще в рукавичках, захопивши його якомога ближче до шкіри і рівними вертикально спрямованими рухами повільно витягувати зі шкіри; якщо нічого такого під руками немає, можна використовувати просту нитку; викручування збільшує шанси відриву частин кліща.

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Якщо при видаленні кліща в шкірі залишилися частини його ротової порожнини - не панікуйте, вони неінфекційні; спробуйте ще раз, якщо не вийшло - зверніться до лікаря або дайте спокійно місця укусу гоїтися.

Після видалення кліща треба обробити відповідне місце антисептиком або промити водою з милом; людина, яка видаляла кліща, також має вимити руки.

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Теги: #хвороба Лайма#кліщі