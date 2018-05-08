Небезпечні кровопивці: укус кліща може призвести до паралічу тіла (відео)

20% іксодових кліщів є носіями хвороби Лайма.

Медики попереджають, що укус кліща може призвести до паралічу тіла.

Читайте такожВ Україні через смерть немовляти заборонили індійську вакцину проти кашлюку та французьку проти поліо (відео)

За останні п'ять років в Україні збільшилася кількість людей, які заразилися хворобою Лайма після укусу кліща, пише ТСН.

Експерти відзначають, що 20% іксодових кліщів є носіями хвороби Лайма.

Хвороба Лайма дуже небезпечна: вражає суглоби, нервову систему, серце і може привести до паралічу всього тіла.

Інфекціоністи підкреслюють, що поширеною помилкою є спроба «задушити» кліща олією, вазеліном, лаком або бензином - все це тільки подовжує час впливу і, отже, ймовірність інфікування зростає.

Також не можна стискати кліща, розчавлювати і проколювати його, бо борелії можуть перебувати у всіх біологічних рідинах переносника.

Видаляти кліща потрібно пінцетом або спеціальним пристосуванням, краще в рукавичках, захопивши його якомога ближче до шкіри і рівними вертикально спрямованими рухами повільно витягувати зі шкіри; якщо нічого такого під руками немає, можна використовувати просту нитку; викручування збільшує шанси відриву частин кліща.

Читайте такожЯк уникнути укусу кліща: коментар провідного інфекціоніста

Якщо при видаленні кліща в шкірі залишилися частини його ротової порожнини - не панікуйте, вони неінфекційні; спробуйте ще раз, якщо не вийшло - зверніться до лікаря або дайте спокійно місця укусу гоїтися.

Після видалення кліща треба обробити відповідне місце антисептиком або промити водою з милом; людина, яка видаляла кліща, також має вимити руки.