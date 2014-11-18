Військових, які брали участь в АТО, не можна "реабілітовувати" у психіатричних лікарнях - Глузман

Військових, які повернулися із зони АТО, не можна "реабілітовувати" у психіатричних лікарнях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив психіатр і правозахисник Семен Глузман у своєму виступі Міжнародній конференції «Травма війни: психологічна допомога і реабілітація», організованій Гуманітарним штабом Ріната Ахметова.

За його словами, сьогодні в одній з психіатричних лікарень Західної України перебувають близько 100 солдатів, що повернулися з АТО.

"Це - безвихідь системи. Немає у нас центрів, немає психологів. З психіатричних лікарень виходять з проблемами, лікування буде неможливим. Багато з тих, хто сьогодні живе поруч з нами, учасників війни, будуть потребувати допомоги. Буде дуже страшно, якщо ми підемо по радянському шляху вирішення подібних проблем. Це неприпустимо. Це неправильно. Ми не можемо зупинити цю війну, але ми можемо допомогти людям. Попереду серйозна небезпека. Нестача людського тепла може призвести до зростання алкоголізму й наркотизації суспільства", - зазначив Глузман.

Він закликав спеціалістів об'єднатися в наданні психологічної допомоги людям, які постраждали внаслідок військових дій на сході України. "Ми повинні щось робити. Громадянське суспільство, фахівці повинні впливати на ситуацію. Давайте об'єднуватися. Для цього не потрібно вступати в партію чи громадську організацію. Багато, а я вважаю - майже все, залежить від нас", - переконаний Глузман.

Він також акцентував увагу на тому, що в Україні є величезні проблеми з викладанням спеціальності "психологія".

"Поки в курсі психології в якості ілюстрації показують досвід Макаренка, це говорить, що країна не вийшла з радянського менталітету. Зараз ми всі разом повинні вимагати від Міносвіти зміни програм викладання", - зазначив психіатр.