В Україні фальсифікували клінічні дослідження ліків: відкрито кримінальне провадження

На банківські рахунки фіктивних фірм надходили грошові кошти іноземних компаній - виробників ліків, які потім переводилися в готівку і привласнювалися.

Державна фіскальна служба виявила схему фальсифікації клінічних досліджень лікарських засобів, які проводилися в Києві впродовж 2016-2018 років.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав перший заступник голови ДФС, який курирує податкове напрям, Сергій Білан.

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«Встановлено, що впродовж 2016-2018 років посадові особи держпідприємства, яке здійснюєдержавну реєстрацію ліків в Україні, створювали фіктивні підприємства, реквізити яких використовувались при заповненні протоколів клінічних досліджень, що становлять основу реєстраційних досьє, на базі яких і здійснювалася державна реєстрація лікарських засобів», - написав він.

За словами Білана, на банківські рахунки фіктивних фірм надходили грошові кошти іноземних компаній - виробників ліків, які потім переводилися в готівку і привласнювалися.

Представник Фіскальної служби повідомив, що розпочато кримінальне провадження за фактом порушення встановленого порядку доклінічного вивчення клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів.

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Довідка УНІАН. Уповноваженою Міністерством охорони здоров'я України спеціалізованою експертною установою в сфері доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів (зокрема й медичних імунобіологічних препаратів) у межах, визначених Законами України «Про лікарські засоби» і «Про захист населення від інфекційних хвороб», є державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України». Це підприємство також є головною організацією у сфері здійснення фармаконагляду, стандартизації медичної допомоги та медичного, зокрема й фармацевтичного, обслуговування.