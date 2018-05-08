До лікарні госпіталізовано вже 51 дитину, яка отруїлася невідомою речовиною: Гройсман та Супрун вилетіли до Черкас
До Черкаської дитячої обласної лікарні госпіталізовано 51 дитину внаслідок отруєння невідомою речовиною.
Як повідомили УНІАН у МОЗ, 11 із них перебувають у відділенні інтенсивної терапії.
Стан госпіталізованих - середньої і легкої важкості.
Читайте такожМасове отруєння в черкаській школі: госпіталізовано 51 дитину та вчителя, 11 школярів в реанімації
Є інформація про звернення одного дорослого.
Випадок трапився на шкільний лінійці у Черкаській ЗОШ №8, повідомляє Черкаський ЦЕМД та МК. На місці вже працюють представники МНС та правоохоронних органів.
Для координації дій відповідних служб у Черкаси вилетіли прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та в.о. міністра охорони здоров’я доктор Уляна Супрун.
Міністерство охорони здоров'я вживає необхідних заходів, щоби забезпечити надання якісної та своєчасної допомоги. Про ситуацію інформуватимемо і надалі.