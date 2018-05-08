До лікарні госпіталізовано вже 51 дитину, яка отруїлася невідомою речовиною: Гройсман та Супрун вилетіли до Черкас

Станом на 13:00 11 дітей перебувають у відділенні інтенсивної терапії.

До Черкаської дитячої обласної лікарні госпіталізовано 51 дитину внаслідок отруєння невідомою речовиною.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, 11 із них перебувають у відділенні інтенсивної терапії.

Стан госпіталізованих - середньої і легкої важкості.

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Є інформація про звернення одного дорослого.

Випадок трапився на шкільний лінійці у Черкаській ЗОШ №8, повідомляє Черкаський ЦЕМД та МК. На місці вже працюють представники МНС та правоохоронних органів.

Для координації дій відповідних служб у Черкаси вилетіли прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та в.о. міністра охорони здоров’я доктор Уляна Супрун.

Міністерство охорони здоров'я вживає необхідних заходів, щоби забезпечити надання якісної та своєчасної допомоги. Про ситуацію інформуватимемо і надалі.