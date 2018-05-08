Україна отримала гуманітарну допомоги: препарати індійського виробництва

У МОЗ заявили, що усі лікарські препарати мають сертифікат якості GMP.

Україна отримала гуманітарну допомогу - індійські сироватки проти правцю та дифтерії.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, затверджено розподіл 130 тисяч доз імуноглобулінів та антитоксинів, які Україна отримала від Посольства Індії.

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У регіони розподілено 35 000 доз протиправцевого імуноглобуліну, 79899 доз правцевого антитоксину, 900 доз дифтерійного антитоксину, 14 450 доз антирабічного імуноглобуліну та 1500 доз антитоксину проти зміїної отрути.

У МОЗ наголосили, що з 2014 року в Україні відсутні сироватки та імуноглобуліни через відсутність реєстрації. Виробники не були зацікавлені у тому, щоб заходити на український ринок, а Міністерство охорони здоров’я, відповідно до закону, не може бути ініціатором реєстрації.

У відомстві заявили, що усі лікарські препарати мають сертифікат якості GMP.