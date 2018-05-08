В Україні заборонили продаж окремої партії "Ентеросгелю"

Розпорядження Держлікслужби стосується лише однієї партії лікарського засобу виробника КРЕОМА-ФАРМ. І не стосується інших виготовлених цим підприємством серій зазначеного препарату.

В Україні заборонили продаж і застосування препарату проти інтоксикації "Ентеросгель".

Про це йдеться в розпорядженні Держслужби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Від Держлікслужби Одеської області надійшло повідомлення про те, що препарат "Ентеросгель" фармацевтичної компанії "ЕОФ "КРЕОМА-ФАРМ", який застосовують під час отруєнь, реалізовувався з порушенням методів контролю якості. У вмісті препарату завищений показник pH (водневий показник).

Розпорядження Держлікслужби стосується лише однієї партії лікарського засобу виробника КРЕОМА-ФАРМ. І не стосується інших виготовлених цим підприємством серій зазначеного препарату.

"ТИМЧАСОВО ЗАБОРОНЯЮ реалізацію та застосування лікарського засобу ЕНТЕРОСГЕЛЬ, паста для перорального застосування, 70 г/100 г по 405 г у контейнері; по 1 контейнеру в коробці з картону, cepії 2531217, виробництва ПрАТ "ЕОФ "КРЕОМА-ФАРМ", Україна, до окремого рішення Державної служби України з ліrарських засобів та контролю за наркотиками", - йдеться у розпорядженні.

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У зв'язку з цим "реалізація та застосування лікарського засобу тимчасово заборонені". У разі виявленні препарату варто терміново звертатися до Держлікслужби.