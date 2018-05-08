Епідемія кору в Україні: зростає кількість нових випадків серед дорослих

за 18-й тиждень 2018 року на кір захворіли 1078 людей: 479 дорослих і 599 дітей.

В Україні зростає кількість випадків кору серед дорослих

За оперативними даними Центру громадського здоров’я, за 18-й тиждень 2018 року на кір захворіли 1078 людей: 479 дорослих і 599 дітей.

Кількість нових випадків захворювання за останній тиждень знизилась. Водночас, зростає кількість випадків захворювання на кір серед дорослих. Так, з початку року частка дорослих, які захворіли на кір, зросла з 34% до 44%.

З початку року на кір захворіли 13 883 людини – 5 603 дорослих і 8 280 дітей. За цей час від ускладнень кору померло восьмеро людей: шестеро дітей і двоє дорослих.

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З початку рокунайбільше людей захворіли на кір в Івано-Франківській (всього 2083 людини: 635 дорослих і 1448 дітей), Закарпатській (всього 2045 людей: 408 дорослих і 1637 дітей), Львівській (всього 1579 людей: 517 дорослих і 1062 дитини), Одеській (всього 1475 людей: 719 дорослих і 756 дітей) та Чернівецькій (всього 1062 людини: 361 дорослий і 701 дитина) областях. За останній тиждень значно зросла кількість зареєстрованих випадків у Волинській, Вінницькій, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Херсонській, Чернівецькій областях.

Вакцина проти кору є у наявності в усіх регіонах.

Залишки вакцин в регіонах складають 225 тис доз, іще 800 тис. доз вакцини проти кору, паротиту і краснухи, які нещодавно прибули в Україну, доставляються у регіони. Якщо в окремому лікувальному закладі вакцина відсутня, необхідно звернутися до департаменту/управління охорони здоров’я ОДА: http://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja