У Харкові цього тижня зареєстрували 4 тисячі хворих на грип
10:50, 06 березня 2008Країна
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До епідеміологічного порогу ще далеко
Харківські санітарні лікарі найближчим часом епідемію грипу не очікують.
Про це повідомила завідувач епідеміологічним відділом обласної СЕС Тетяна КАРПОВА.
За її словами, цього тижня лікарі зареєстрували понад 4 тисячі хворих на грип та гострі респіраторні захворювання.
Цей показник не перевищує середньосезонного чи то епідеміологічного порогу. На сьогодні у Харкові закрита лише одна школа - №177 у Московському районі. В ній на карантині перші - четверті класи. Що до області, то всі середні навчальні заклади закриті у Зміївському районі, також не навчаються учні зі школи села Городнє з Краснокутщини.
ОТБ Новини
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